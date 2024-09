Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. a12

La escasa asistencia de aficionados tricolores en los recientes parti-dos de la selección nacional disputados en Estados Unidos (donde goleó 3-0 a Nueva Zelanda y empató sin goles frente a Canadá) es una llamada de atención para la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx, pues si no se ponen las pilas, perderán ese público tan fiel y que les ha generado grandes ganancias , consideró el ex futbolista Miguel España.

En el duelo del pasado sábado ante Nueva Zelanda, en el Rose Bowl de Pasadena, acudieron 25 mil 271 seguidores, mientras este martes en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, la asistencia para el encuentro frente a Canadá fue de 32 mil 623 personas.

De acuerdo con diversos reportes, este último cotejo presentó la asistencia más baja de la historia para un partido de la selección mexicana en la casa de los Vaqueros de Dallas, toda vez que en este recinto, el promedio en años anteriores era de poco más de 67 mil fanáticos por encuentro.

Fue un aspecto que llamó mucho la atención, porque nuestros paisanos son muy nobles, a pesar de muchas circunstancias siempre están ahí al pie del cañón, y esta vez no fue así, es algo que no se debe ignorar. La selección finalmen-te es un producto y se vende bien en el mercado estadunidense, pe-ro en ocasiones se les queda a deber porque el equipo no va con lo mejor, o no está en óptimas condiciones, a veces la idea es ganar más dinero antes que darles un buen partido , seña-ló el ex seleccionado.