▲ Rommel Pacheco (centro) tendrá la encomienda de sanear el organismo deportivo, luego de la controvertida gestión de la ex velocista Ana Guevara. Foto La Jornada

De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 12 de septiembre de 2024, p. a10

Después de varias semanas de especulaciones, Rommel Pacheco fue anunciado como nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, informó que será el ex clavadista quien tome las riendas del organismo en sustitución de la controvertida ex velocista sonorense Ana Guevara.

El nombramiento del yucateco, quien ha simpatizado con el PRI, militado en el PAN y ahora está en las filas de Morena, pone fin a los rumores sobre la llegada del ex portero del América, Moisés Muñoz, el medallista olímpico Bernardo Segura o incluso el político Miguel Torruco Jr.

En más de dos décadas de trayectoria, Pacheco participó como seleccionado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Río 2016 y Tokio 2020. Después de finalizar en el sexto sitio en la prueba de trampolín de tres metros en Japón, decidió poner punto final a su carrera y concentrarse en la política.

Sus primeros acercamientos fueron con el PRI en 2011 durante los gobiernos de Ivonne Ortega y con Rolando Zepeda, ambos en Yucatán. Poco tiempo después fue diputado por el Partido Acción Nacional, donde promovió algunas iniciativas en materia deportiva. Además, también con el blanquiazul, formó parte de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, donde colaboró de manera cercana con María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM).

El nombramiento de Pacheco como director de Conade suscitó po-lémica por esa trayectoria en distintas organizaciones políticas y con agendas muchas veces opuestas. En redes sociales se recordó que el ex deportista mantuvo una postura adversa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En un video, el ex clavadista se ufana de haber votado en contra de las iniciativas y la reforma eléctrica propuestas por el presidente.

En 2022, Morena lo acusó de ser un traidor a México por votar contra la reforma eléctrica y las modificaciones en materia electoral.

Es una reforma que no está hecha bien, que no está sustentada con todas las bases, que no deberías aprobar esta reforma , comentó el yucateco en una publicación.

Pacheco contendió con el PAN durante los comicios para la alcaldía de Mérida, pero los resultados no lo favorecieron. Antes de la elección presidencial, informó su cambio de partido para apoyar a Sheinbaum. Su decisión generó debate, pues desde ese entonces se convirtió en candidato para dirigir la Conade.

Ese salto le generó críticas severas por su decisión de cambiar de afiliación política. Algunos de sus ex compañeros incluso lo tildaron de traidor.