Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 3

Los coreógrafos y bailarines Vicente Silva Sanjinés y Leticia Alvarado recibieron las Medallas Bellas Artes en la disciplina de danza 2024 y 2023, respectivamente, por su trayectoria dedicada a una expresión artística que tiene la capacidad de transformar la humanidad y porque mediante sus compañías han dado vitalidad al arte dancístico en el país.

En la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), entregó primero la medalla 2023 a la coreógrafa, bailarina y docente Leticia Alvarado, quien de manera especial recordó a la maestra Guillermina Bravo.

“La Bruja, la gran Guillermina Bravo, a quien así apodamos con cariño, nos decía: ‘La coreografía no se hace en soledad, sino en colectivo’. Agradezco a todas las personas que, como ella, me han dejado grandes enseñanzas.”

La también directora y fundadora de Tándem Compañía de Danza expresó sentirse conmovida y feliz por recibir el galardón. Recuerdo, cuando muy pequeña en Monterrey, escuchaba de los grandes artistas que estudiaban y emergían del Instituto Nacional de Bellas Artes, enormes figuras que admiraba y consideraba inalcanzables. De modo que era inconcebible imaginarme que hoy pudiera estar aquí en este emblemático recinto, recibiendo esta invaluable presea. Una de las razones que sin duda lo han hecho posible son las extraordinarias personas que me han acompañado a lo largo de mi vida .

En su discurso, Alvarado hizo un reconocimiento al Inbal por ser generador de los futuros artistas que necesitamos y que siembran en este momento la esperanza por alcanzar la utopía de un mundo de paz y empatía .

La maestra Elisa Irene Rodríguez, quien estuvo presente en el acto, expresó que Leticia Alvarado se ha distinguido por los universos que crea y la intensidad con la que mira el mundo; mencionó también que su conocimiento musical se manifiesta en la selección de las obras para sus piezas.

Eres una artista completa y como respuesta a todo este camino que has forjado, hoy tienes todas las presas que tu danza conquistó , añadió Rodríguez.