Jueves 12 de septiembre de 2024, p. 3

Las lenguas indígenas fueron reconocidas ayer, por primera vez, con las Medallas Bellas Artes, que se entregaron a la maya Briceida Cuevas y al náhuatl Juan Hernández Ramírez, correspondientes a las ediciones 2023 y 2024, respectivamente.

Ambos poetas y promotores de las diversas culturas asentadas en México fueron recibidos en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes con una gran ovación.

El jurado de la presea estuvo integrado por Celerina Sánchez, Mardonio Carballo, Natalia Toledo y Lucina Jiménez, esta última titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Jiménez destacó el acto de justicia cultural que significa este reconocimiento, pues nunca más debe haber una institución que promueva las literaturas sin hacerlo con las diversidades lingüísticas y de los pueblos que nos nutren .

La escritora Briceida Cuevas comentó que la medalla es un tributo a lo que se gesta en las lenguas originarias en nuestra nación. Refirió que tuvo que ser bilingüe y desde la traducción aprendimos a parir de manera intelectual dos textos con una sola esencia y un mismo corazón. El mérito no es de una sola persona. La individualidad en la creación no existe. Somos secuencia de quienes nos antecedieron, de quienes ya no están físicamente, y es nuestro deber propagarlo de boca en boca, de página en página y de mano en mano. Ni siquiera somos dueños de la palabra, ella nos habita .