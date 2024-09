Las posturas de la Iglesia en sus tejidos profundos son diversas. En dos años, los obispos han dilatado sus reclamos contra la 4T. A pesar de que critican a AMLO de impulsivo y pendenciero, muchos obispos parecieran estar motivados por la revancha. El tono ha pasado del quejoso al pendenciero con adjetivos cada vez más subidos de tono. Desde la guerra cristera en los años 20, no se había visto el nivel tan beligerante y retador de los obispos. No son todos los prelados, hay que reconocerlo, pero algunos son cada vez más radicales. Resaltan los que guardan nexos con organizaciones provida, antiderechos con vínculos abiertos con la ultraderecha religiosa.

Otra voz estridente la encontramos en el sacerdote Mario Ángel Flores, ex rector de la Universidad Pontificia de México y director del Observatorio social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien expresó con rudeza su preocupación por la reforma. No podemos desdeñarlo, ya que es uno de los ideólogos con gravitación en el episcopado. Señaló que lo que van a hacer es desestructurar el Poder Judicial y con ello se acabó el pluralismo y se acabó el equilibrio de poderes y se acabó la democracia mexicana . Advirtió que la reforma es un plan absolutamente dirigido al control de un sistema dictatorial . Si logra concretarse, estamos dando un paso al autoritarismo y a la dictadura , añadió.

En su editorial titulado ¿Por qué la prisa? , Desde la Fe reconoció que la reforma judicial es necesaria y prioritaria. Sin embargo, el semanario de la arquidiócesis metropolitana demandó actuar con sabiduría y prudencia, como lo hizo el rey Salomón. Sabiduría para escuchar con tiempo suficiente a todos los sectores involucrados y prudencia para hacer una revisión integral del sistema judicial. Si actúan con sabiduría y prudencia, el pueblo mexicano sabrá reconocerlo con creces .

Como he comentado en este espacio, los obispos, mediante contundentes mensajes, han cuestionado la situación de violencia imperante en el país, la política migratoria y la estrategia de seguridad de la 4T; han defendido al INE de Córdova; a la SCJN; se han manifestado contra la sobrerrepresentación ; han responsabilizado al Presidente de la polarización política y reivindican el estado de derecho que ase­cha a la desaparición de los órganos autónomos.

Los obispos defienden a las minorías, donde se geolocaliza la oposición, pero son poco sensibles a que esos 35 millones de votos para Morena fueron de mayoría católica. Los obispos son poco empáticos con las preferencias de su feligresía.