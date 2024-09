A

fuerza ni los zapatos entran y menos cuando se trata de evadir la realidad para vivir en un mundo de fantasía que conviene a lo que se cree que son los intereses; por eso la mentira gana en ese lugar donde además meterse al organismo agua fría y sacarla de ahí caliente, las personas tienen como habilidad la de hacerse pendejos a sí mismos para, con ello, intentar evadir la realidad.

El engaño y con él la noticia falsa tiene como propósito hacer daño a una persona o a una causa, qué mejor para lograrlo que apelar a las emociones, sobre todo a las negativas, como el miedo, la indignación, el asco o la tristeza. Cuando una noticia produce emociones es más fácil creerla. Para quien está peleado con la realidad es más sencillo encontrarse rodeado de mentiras que le gustaría creer que de verdades que le causan malestar; por ello, si el contenido de la mentira beneficia a los intereses de quien la lee o escucha, es altamente probable que sea creída, y para lograrlo se crean estrategias mediáticas que con voces agoreras alertan, por ejemplo, sobre el supuesto cambio del color del mar debido a las obras del Tren Maya, vehículo que, aseguran, tendrá como destino final el convertir a México en Cuba o Venezuela.

Alrededor de la reforma al Poder Judicial, y con su discusión la representatividad en el Congreso de la Unión, las barbaridades interpretativas –de la ley o del resultado electoral– muestran una avanzada y sofisticada manera de utilizar el lenguaje para intentar marear. Verborrea aprendida durante varios semestres de posgrados en universidades neoliberales, y un profundo cinismo al utilizar la palabra democracia para patearla, o justicia para golpearla, a través de la interpretación errónea de la letra de la ley. Por ello, en mucho, es urgente una reforma al Poder Judicial.

¿Votar en contra de la reforma es votar en contra de la voluntad del pueblo? Para la oposición no, bajo la falacia de la proporcionalidad entre los votos, las curules y escaños obtenidos. Incluso aseguran que no es voluntad del pueblo que la Cuarta Transformación cuente con mayoría calificada en el Congreso. Se niegan a abrir los ojos más allá de su militancia y no comprenden que la actual disposición de senadoruías y diputaciones responde a lo votado, a lo escrito en la Constitución y que fue avalado por la autoridad a través tanto del consejo del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal Electoral. Más allá de lo anterior, ¡qué corta memoria parecen tener!, olvidan que Morena le gana a toda la oposición 30 de 32 estados en el Senado y que borró del mapa a los partidos de oposición en 17 estados donde Morena y partidos aliados ganaron todos los distritos federales para la conformación de la Cámara de Diputados.