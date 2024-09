En la actualización, la administración estadunidense pide a sus ciudadanos, igual que hizo el año pasado, no viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, debido a los altos índices de delitos y secuestros que registran. Asimismo, recomienda a sus viajeros que reconsideren cualquier viaje a Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Sonora y Chiapas, que empeoró la calificación de seguridad que le pone el país vecino del norte y por primera vez aparece en este listado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este fin de semana su actualización anual de alertas de viaje para México, en la que recomienda a sus ciudadanos que no visiten o tomen especiales precauciones si van a 30 de las 32 entidades del país. Para el gobierno de Joe Biden, sólo es seguro viajar a Campeche y Yucatán.

Respecto a Chiapas, único que empeoró su nota en esta actualización, la administración de Biden señala que se debe reconsiderar cualquier viaje debido a la delincuencia , y advierte que puede haber actividad delictiva y violencia en todo el estado .

En Chiapas, los empleados del gobierno estadunidense tienen limitada la movilidad en todas las autopistas y carreteras de buena parte de la región fronteriza de México con Guatemala, a excepción de Tapachula.

Añade que en México, los empleados del gobierno de EU no pueden viajar entre ciudades después del anochecer, no pueden llamar a taxis en la calle y deben confiar en los vehículos enviados, incluidos los servicios basados en aplicaciones como Uber y las paradas de taxis reguladas , además de que deben evitar viajar solos, especialmente en zonas remotas, y no pueden conducir desde la frontera sur de su país hacia o desde el interior de México, excepto los viajes diurnos dentro de Baja California y entre Nogales y Hermosillo, entre Nuevo Laredo y Monterrey y entre Ciudad Juárez y otras ciudades.

Cada año, el Departamento de Estado actualiza sus alertas de viaje y en lugar de proporcionar una evaluación general de los riesgos en México, como hace para otros países, evalúa cada estado mexicano de forma individual.