Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2024, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió ayer que la presidenta electa Claudia Sheinbaum haya designado al general Ricardo Trevilla Trejo como próximo secretario de la Defensa Nacional y al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles como futuro titular de la Secretaría de Marina.

Son nombramientos claves y no se puede equivocar uno en eso. Yo no me equivoqué con el general (Luis Cresencio) Sandoval ni con el almirante (Rafael) Ojeda, y ella tampoco se va a equivocar , sostuvo el mandatario en su rueda de prensa en Palacio.