Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2024, p. 7

En una inédita ceremonia, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a las fuerzas armadas su lealtad, apoyo y colaboración a su gobierno, mientras la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que, como él, nunca emitirá una orden que vulnere la Constitución o los derechos humanos de nuestro pueblo .

En mi gobierno, ratificó López Obrador, no hubo por parte del Estado desaparecidos, masacres, ni se torturó a nadie .

En su primer mensaje ante 21 mil 943 elementos de 28 planteles militares, comandantes territoriales, integrantes de las unidades operativas del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, Sheinbaum anunció que los seguirá convocando a participar en los grandes proyectos estratégicos, como los trenes de pasajeros hacia el norte del país y nuevos puertos.

Son y van a seguir siendo los tiempos de hazañas pacíficas , sostuvo.

En la Plaza de Maniobras del Colegio Militar, López Obrador brindó reconocimiento a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda. Fueron mis dos brazos , dijo. Responsables, trabajadores, honestos, leales y con dimensión social.

Al mismo tiempo, felicitó que sus sucesores sean el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales, respectivamente. Estoy muy contento, son dos nombramientos claves, no puede uno equivocarse. Yo no me equivoqué y la comandante suprema de las fuerzas armadas tampoco se va a equivocar .

También tuvo palabras para la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, futura titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, nuestra amiga, compañera .

Primera vez que un presidente saliente y uno entrante acuden a una ceremonia militar de esta envergadura, dentro del proceso de transición que, expresó López Obrador, se lleva de manera armoniosa, tersa, pacífica.