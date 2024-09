Emir Olivares y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2024, p. 6

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que quienes se han favorecido de la corrupción en el Poder Judicial son quienes se oponen a que se reforme la Constitución para transformarlo. En particular, se refirió a las personas con más poder económico de México y del exterior: Digan lo que digan, lo que están defendiendo es un régimen corrupto .

Durante su conferencia ayer en Palacio Nacional –horas antes de que el Senado iniciara la discusión de la enmienda–, el jefe del Ejecutivo destacó que su gobierno ha cumplido al proponer la iniciativa.

Nadie nos va a poder reprochar el día de mañana que no cumplimos con nuestra responsabilidad, porque es una obligación moral enfrentar esta corrupción en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de nuestro querido México.

Ante la polémica que había hasta la mañana de ayer por las versiones que apuntaban a que el senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez podría sumarse a Morena en el Senado para votar en favor de la reforma judicial, se preguntó al mandatario: ¿Le da la bienvenida a Yunes a Morena? .

A lo que respondió: No estoy enterado de eso, ya ven que es bastante el trabajo aquí. No, no, no, es mucho el trabajo, pero ustedes son investigadores, mirones profesionales .

–Pero justamente usted denunció a esta familia, ¿usted como lo toma? –se le insistió.

–No, es que no sé yo lo que está pasando, no sé sobre eso. Yo presenté una iniciativa y lo que sí sostengo es que es importante la reforma al Poder Judicial –contestó.