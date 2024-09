En la reunión prevaleció el jaloneo entre los distintos grupos, luego de que Monreal sometió a votación de la bancada que Mauricio Farah sea el secretario general de la Cámara, aun cuando se trata de un cargo institucional, no de partido.

“La iba a ver, por cierto, la semana pasada, pero fue cuando tomaron por vez primera la Cámara y ya no se dio el encuentro”, reveló.

El legislador expresó que la mayoría legislativa no prevé hasta el momento buscar una sede alterna para realizar las sesiones ordinarias, ni para concretar la ceremonia de traslado del Poder Ejecutivo, porque apela a que retorne la prudencia y la sensatez al grupo de inconformes, a quienes ya no tenemos nada qué ofrecer. Ya no hay forma porque el proceso legislativo está en marcha .

Insistió en que aguardarán a que los trabajadores retiren el bloqueo de manera voluntaria. No vamos a ingresar por la fuerza a la Cámara ni a generar condiciones que propicien rispidez social. Nuestro llamado es para que nos permitan trabajar , añadió.

Monreal recordó que se tiene programado aprobar la semana entrante las reformas constitucionales en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, y de la Guardia Nacional, en sesiones que se llevarían a cabo los días miércoles y jueves, si hay condiciones y el bloqueo se retira.

Por otra parte, reconoció el gesto del senador Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador de Veracruz, de eventualmente votar a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación.