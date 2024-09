A

lgunos cibernautas esparcieron la voz de la desaparición de la escultura de Rockdrigo instalada en el cruce de la correspondencia entre las líneas 3 y 1 en la estación del Metro Balderas (… Una ola de gente se la llevó / En la estación del metro Balderas / Vida mía, te busqué de convoy en convoy). Pues, sí, la efigie del compositor de la canción dedicada a ese transporte capitalino se ausentó de su aposento. Alfredo López Casanova, el artista creador de la escultura, comenta el porqué de la ausencia de Rockdrigo en ese espacio Lo jalaron para atrás y lo despendieron de su base. No se sabe quién y cómo sucedió porque las cámaras no sirven . López Casanova nos detalla las peripecias para desalojar la figura de metal: “Pesa aprox 250 kilos y la movimos entre 6/7 personas”, su destino fue el taller de fundición, donde aparte de la reparación, se aprovechó para una nueva patinada. “Por los tocamientos ya se veía el bronce. En dos semanas se restauró. Igual sus placas, la dedicatoria al videoasta Sergio García y la que reza No más sangre, frase que es registro de una lucha de esa época, ahora están más visibles”, concluye López Casanova. Y quien transite por esos lares constatará que ahora el Profeta del Nopal luce como lo vimos el primer día en su pedestal; además, provocará, el próximo jueves 19, a los andantes tararear: “ La busqué en andenes y en salas de espera / pero ella se perdió… en la estación de Balderas”.

Efemérides roqueras septembrinas