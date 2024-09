D

e Servanda Heredia (nombre artístico, el del acta es María Servanda Magdalena Flores Heredia) conozco tres trabajos, dos en relación con el taller que coordino y un tercero del todo escrito fuera de él, los tres entrañables.

Abordar la relación con un padre suicida no es algo que pueda considerarse fácil, hay que atravesar arduas barreras para llegar a la restañadura de la herida, a la sanación si se quiere metafórica, pero efectiva, de la sin duda profunda lesión ( Las horas del limonero –en Agua nacida, libro colectivo, Lunarena, 2001–, trabajo en prosa poética y, de vez en vez, en poema en prosa; narración lírica, íntima y extrañamente en no pocos momentos alegre, recuperación de la alegría no obstante la tragedia).

Su segundo aporte, casi una novela, Añoranzas de la Coyotera (Lunarena, 2005), es la crónica de la temprana vida, hasta la adolescencia de un niño marginado, muy cercano a la calle, que con el tiempo se volvería reconocido y respetado médico. Paciencia y apertura, sensibilidad y hondor, empatía y objetividad a-pesar-de-todo signan esta obra, donde la escritora actuó asimismo como entrevistadora. Un libro, repetiré el adjetivo, en verdad entrañable.