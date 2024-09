Desde acá también medimos al Poder Judicial no sólo por su corrupción y altos salarios, sino por la inmensidad de dolor y sufrimiento, de angustia y humillación, de robo y despojo que han infligido a nuestro pueblo. Expresamos nuestra más enérgica condena, rechazo y repudio a quienes desde el extranjero y en México promueven la agenda del miedo y la injerencia con falsedades.

El 2 de junio dimos nuestro voto mayoritario para elegir a la primera presidenta y por la continuidad de la 4T y la aprobación del plan C propuesto por López Obrador.

En este momento crucial en la historia de nuestro querido México, así como en otros en nuestra historia, los migrantes participamos en la transformación de nuestro país no sólo con remesas, sino también con la defensa de la nación y llevando nuestra identidad y cultura con orgullo y dignidad.

rganizaciones y mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero apoyamos la reforma judicial y demandamos la aprobación de las iniciativas contenidas en el plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Mexicanos en el exterior apoyan reforma judicial y el plan C de AMLO

Por el cumplimiento del mandato popular expresado en las urnas: ¡Sí a la reforma judicial en México! ¡Sí al plan C! ¡Sí a la continuidad de la 4T! (Enlace en Facebook: https://www.facebook.com/share/p/ovTkJ173f382uBi4/?mibextid=WC7FNe)

Mexicanos Sin Fronteras: Arnoldo Borja, Washington, y Ricardo Juárez Nava, Kansas City

En el Senado debe existir argumentación, no violencia, opina

Innecesaria la toma del Senado, la crítica es con argumentos, no con la violencia. Forma es fondo y la senadora Ernestina Godoy emitió su discurso por los canales de la argumentación ideal. Hacía meses que un orador no subía a la tribuna a argumentar. Las cámaras son espacios para criticar argumentos, falacias y normas. Ese debe ser el alto nivel para estar y no estar de acuerdo, la vía es la argumentación a favor y en contra. La presidenta de Puntos Constitucionales dictó la argumentación total para una reforma pacífica: que la violencia jamás sea el camino; pedimos respeto a los pueblos originarios y al mandato del soberano en toda circunstancia y todo acto político.

Fernando Espinal, filósofo (cátedra Enrique Dussel)

Rimas dedicadas a los que temen al cambio

No existe en historia anales

que seamos innovadores

siempre fuimos seguidores

de los procesos usuales

de fuera, internacionales.

Surgen hoy debates fieros

en contra, entre cabilderos

por voto no escoger jueces,

temen el cambio con creces.

¡Pasamos a ser pioneros!

Guadalupe Martínez Galindo

Invitación

Charla sobre la crisis de la democracia en AL

En el contexto del 21 seminario de Pensamiento Contemporáneo, los invitamos a la charla con el doctor Andrés Tzeiman (Universidad de Buenos Aires), quien nos hablará sobre La crisis de la democracia en América Latina, hoy a las 11:30 horas en la sala de investigación de la biblioteca del plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicada en San Lorenzo 290, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Napoleón Estrada