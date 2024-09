Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2024, p. 28

Santiago. La caída en desgracia de una magistrada chilena integrante de la Corte Suprema e implicada en una trama de tráfico de influencias y conflictos de intereses, precipitó el debate ayer acerca de una imperiosa reforma al sistema judicial, particularmente cómo opera el nombramiento de jueces, notarios, conservadores de bienes raíces y otra burocracia.

Como otras instituciones aquí, la justicia padece de un grave desprestigio, con apenas 10.2 por ciento de aprobación, mientras la desaprobación llega a 77.5 expresada en que no garantiza igualdad ante la ley.

A 82 por ciento los tribunales no les generan confianza, 74 temen que sus procedimientos no son claros ni transparentes, y 65 no la creen moderna ni autónoma.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que se trabaja en un proyecto que permita hacerse cargo de todas las críticas , porque el régimen de gobierno judicial en Chile tiene que cambiar y no sólo enfocarse en el máximo tribunal.

Estamos hablando de todo el sistema de nombramiento judicial que requiere una profunda reforma. Todas las iniciativas parten del mismo acuerdo, que tiene que ser un órgano externo , afirmó.

Es que las esquirlas de las revelaciones en torno a la magistrada Ángela Vivanco, quien como retribución a gestiones para impulsar su nombramiento, accedió a entregar información privilegiada al abogado Luis Hermosilla, ahora preso y procesado por delitos diversos, pusieron en entredicho a toda la institución judicial.

Antes de este caso ya habían trascendido mensajes que Jean Pierre Matus, otro miembro de la Corte Suprema, intercambió con Hermosilla, agradeciéndole sus gestiones para llegar al cargo.