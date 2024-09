Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2024, p. 27

Madrid. Mientras en el Tribunal Constitucional español se están presentando los recursos y los magistrados se preparan para las deliberaciones y decidir si ratifican la ley general de amnistía aprobada por el Congreso, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena confirmó ayer en un auto que no era aplicable la norma en el delito de malversación del que están acusados el ex presidente catalán Carles Puigdemont y sus dos ex consejeros Antoni Comín y Lluis Puig.

El pasado 30 de mayo se aprobó en el Parlamento español la ley de amnistía por 177 votos a favor y 172 en contra. La normativa surgió de las negociaciones entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los independentistas catalanes de Junts per Catalunya, que pusieron esa condición para aprobar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.