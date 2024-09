▲ Matt Johnson ha sido la única constante de The The. Foto tomada del Facebook del artista

Miércoles 11 de septiembre de 2024, p. 7

The The es una banda ícono de los 80 creada por Matt Johnson, quien durante 25 años fluyó en el bajo perfil y sin editar disco.

El pasado viernes salió a la luz Ensoulment, un álbum nuevo con canciones de amor, sexo, guerra, política, la vida y la muerte, hasta el significado de lo que es ser humano en el siglo XXI , como publicó Johnson en sus redes.

Antes del lanzamiento, el frontman del grupo invitó a The Independent a su local para hablar de este suceso para los amantes del disco, asícomo de su experiencia, cercana a lamuerte, la hipsterificación y la búsqueda de fe en lugares inesperados.

A su lugar se entra por una puerta sin señalizar a la izquierda de la entra-da oficial. Se atraviesa un espacio de hormigón y se suben unos escalones. Se pasa una puerta y se entra en una habitación repleta de cajas, maletas y carpetas, y luego se sube una escalera de caracol hasta otra habitación, que está llena de guitarras, amplificadores, discos y cedés. Está un poco menos desordenada.

Todo se va poniendo más ordenado cuanto más subimos , dice el Johnson, de 63 años.

Otra escalera de caracol lleva al cuarto piso, que da paso a una casa. Las pilas ahora son de libros y los estantes están llenos de ellos. Se supone que todo el lugar se extiende más arriba, porque tiene que dormir en algún lugar. El sitio, en Shoreditch (este de Londres), ha sido el lugar de trabajo y hogar del músico durante más de cuatro décadas.

Johnson ha sido la única constante de The The, que ha funcionado como un colectivo; entre sus miembros, en distintos momentos, se en-cuentran el compositor Simon Fi-sher Turner, Johnny Marr (recién llegado de The Smiths) y la ex bajista de David Bowie, Gail Ann Dorsey.

Actualmente, Johnson tiene una banda de cuatro integrantes que lo respaldan. A principios de los 80, fue conocido por un par de magníficos éxitos: la melancólica, pero alentadora joya del synth-pop, This Is the Day y Uncertain Smile, canción pop de guitarra sicodélica. Luego, en 1986, en su segundo disco, Infected, Johnson resurgió como un profeta de la catástrofe. Su primer sencillo, Heartland, retrataba una Gran Bretaña de centros comerciales apestosos antes de su repetida conclusión de que era el estado número 51 de Estados Unidos . Infected consolidó la imagen de Johnson como el presagio de la fatalidad del pop.

Probablemente yo mismo creé este problema , dice Johnson. Me ven como un compositor político, aunque escribo sobre el amor, la vida y la pérdida. El problema con la política es que puede ser demasiado específica y parece un sermón, lo cual no era mi intención .

Proyectos inusuales

Durante un cuarto de siglo, no ha habido ningún álbum de canciones nuevas de The The, ya sean políticas, personales o de otro tipo, sólo proyectos paralelos extravagantes e inusuales que apenas buscan una audiencia. Ahora hay un dico hermoso y tierno en el que el amor y la pérdida son predominantes. Es de guitarras, tanto acústicas como eléctricas, y de estados de ánimo cambiantes. La presencia de Barrie Cadogan como guitarrista y coautor podría hacer que uno espere una repetición del estado de ánimo de Mind Bomb, el álbum de 1989 con Johnny Marr a bordo, pero tiene un sonido más atemporal.

Las canciones más impactantes son Linoleum Smooth to the Stockinged Feet, escrita después de que Johnson ingresara a un hospital al comienzo de la pandemia de covid para que le extirparan un absceso faríngeo de la garganta.