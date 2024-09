De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de septiembre de 2024, p. a11

La euforia por el campeonato de Diablos Rojos del México traspasó fronteras. Tan pronto como Robinson Canó atrapó el último out en la Serie del Rey contra Sultanes, las celebraciones se multiplicaron en cada rincón del país donde late el sentimiento por el equipo escarlata. La noche del título 17 en la Liga Mexicana de Beisbol quedará en el recuerdo de muchos, gente que dio todo por disfrutar de este triunfo que tardó 10 años en llegar. Me gusta ganar, pero lo que me gusta más es un juego de beisbol, aplaudir alguna buena jugada de cualquier equipo. Con eso, salgo satisfecho del parque , afirmó el empresario y dueño de los Pingos, Alfredo Harp Helú, como si nunca hubiera perdido la emoción de admirar este deporte.

Los campeones regresaron ayer de Monterrey rodeados por una pequeña marea roja en el aeropuerto. Hubo banderas, franelas personalizadas con el nombre del estadunidense Trevor Bauer y de Juan Carlos Haper Gamboa, así como dece-nas de celulares que grabaron y ayudaron a entender el momento que atraviesan los jugadores del México. “Nunca había sido parte de un equipo como éste, que ha ganado tantos partidos, tan completo en el bullpen, el promedio de bateo. Todo ha sido una experiencia increíble”, señaló Bauer, quien rompió récord de ponches esta temporada en la LMB al sumar 19 en un partido de nueve entradas contra Guerreros de Oaxaca.