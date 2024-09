La también escritora de El vértigo reflexionó acerca de los primeros acercamientos de la protagonista con jóvenes y afirmó que eso la hace tambalear un montón de cosas, porque nos han hecho creer que cuando tú eres permisiva en el aspecto sexual, le estás dando algo al hombre, sin obtener algo a cambio, aunque claramente es así. Eso también es digno para levantar una conversación, no plantear que le quitaron algo, sino reconocer que a lo mejor la pasas bien. Inés no puede aterrizarlo por todas estas telarañas en la cabeza. No se trata de cambiar el punto de vista de nadie, más bien ofrecer otros ángulos .

Brozon relató que ella eligió no casarse ni tener hijos y eso “ha sido un poco complicado. No es que a una le importe, pero al principio sí y todo el mundo me ve como un bicho raro y siempre hacen preguntas. Entonces, te plantean un camino que uno cree y que yo también creía, pero fue pasando la vida y fui decidiendo dejar ese mandato social y vivir mi vida como a mí me gustaba.

Pongo un abanico de posibilidades: al amigo de la abuela que vive solo y contento con sus gatos, en ese mismo grupo de amigos también está un matrimonio. Son gente que decidieron cosas muy distintas en sus vidas, pero han sido felices, hay muchas maneras de vivir sin seguir el guion, seguirlo genuinamente o negar tu naturaleza para continuar sin convicción. Quiero compartir eso que he visto a lo largo de los años conforme fui creciendo y encontré a mi familia ideal , concluyó.

Segunda llamada se puede conseguir en librerías y en la tienda en línea de El Naranjo.