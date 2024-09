E

l jueves 8 de agosto a las 6 de la tarde recibí una llamada del número telefónico de la Superlínea Santander . Normalmente no habría respondido, pero ese día estaba en mi casa porque llevaba varios días enferma de covid. ¿Estoy hablando con la señorita Mariana Villa? , me preguntó un hombre de voz amable que se identificó como Carlos Monjaraz, asesor de Santander. Hemos detectado un movimiento inusual en su cuenta desde un iPhone 11 en Puebla , me señaló.

No era la primera vez que me llamaban del banco, tampoco la primera vez que me clonaban la tarjeta. Aun así, verifiqué en la página oficial de Santander que efectivamente ese era su número. Minutos después empezó el mecanismo de bloqueo y blindaje de mis tarjetas, procedimiento con que ya estaba ­familiarizada.

Al día siguiente, Carlos Monjaraz me volvió a llamar para concluir el supuesto blindaje. En menos de una hora habían saqueado la cuenta de mi empresa por un total de 470 mil pesos. A la 1:30 pm, 20 minutos después de la última transferencia, llegué a la sucursal, aún con Carlos Monjaraz en el teléfono, para aclarar lo que estaba pasando. La Superlínea no llama a sus clientes , me soltó la gerente con frialdad. Era la primera vez que Santander me daba esta información.

La gerente del banco bloqueó mis cuentas, pero me informó que no podía frenar las transferencias, a pesar de que se habían hecho a otra cuenta de esa institución bancaria hacía menos de una hora. Difícilmente el banco va a responder, porque usted les dio acceso a su cuenta , me indicó antes de que yo entendiera lo que estaba sucediendo.

En menos de una hora salí de la sucursal sin el dinero con que administro mi pequeña empresa de diseño en cerámica desde hace ocho años. A través de mi cuenta pymes, pago nóminas, renta, impuestos y todo lo relacionado a la gestión de este emprendimiento. Sentí terror, habían vulnerado todo y el banco no había hecho nada para ­protegerme.

Nunca pensé ser la clase de persona que caería en un fraude. Igual que la mayoría, sé muy bien que no debo dar mis contraseñas a nadie por ningún motivo.

Comprendí días después que en Santander con un simple código puedes cambiar la contraseña de una banca electrónica y era lo que había pasado. ¿De dónde habían obtenido tantos datos personales? (Lo cierto es que las estafas son cada vez más elaboradas.)

En México, tan sólo en 2023 ocurrieron 8 millones de reclamaciones por fraudes bancarios por un total de 28 mil 546 millones de pesos, un promedio de 280 mil pesos por cuentahabiente, de los cuales, sólo se bonificó 29.3 por ciento a los usuarios.