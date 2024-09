Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 10 de septiembre de 2024, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su hijo Andrés López Beltrán participará en la consolidación de Morena, por lo que buscará un cargo directivo en el partido, que emitió su convocatoria para renovar su cúpula.

En la mañanera, a pregunta sobre el tema, el mandatario respondió que no habrá influyentismo ni intervendrá en favor de su hijo. Cada quien debe forjarse su propio destino y trayectoria en política, por lo que cualquier legado que pueda quedar, es de la gente y no le pertenece ni siquiera a su familia.

Detalló que tenía un acuerdo con sus tres hijos mayores para que mientras él fuese dirigente o servidor público, ninguno de ellos participaría en política. Sin embargo, en unos días la situación cambiará, pues tras entregar la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum –el 1º de octubre–, se retirará de la vida pública. También comentó que José Ramón y Gonzalo le han confirmado que por el momento no desean participar en política, pero Andrés sí; aunque el mandatario aseguró desconocer por cuál posición concursará en el proceso interno del instituto político, que se realizará el próximo día 22.

Quiere ayudar a consolidar Morena; yo no voy a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena, eso me lo planteó. Y quiere apostar a ser electo, o sea, no impuesto. Y yo no tengo nada que ver con eso, porque, además, yo ya me retiro, sí quiero cumplirles el compromiso de que ya una vez que yo me jubile, pues son libres.

Rememoró que sus hijos –incluido el menor, Jesús Ernesto, de su segundo matrimonio– siempre han vivido en torno a la política y a la lucha por la democracia y la justicia.