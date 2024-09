Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 10 de septiembre de 2024, p. 7

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, explicó que en los nombramientos del general Ricardo Trevilla y el almirante Raymundo Morales como secretarios de la Defensa y de la Marina, respectivamente, se privilegió la honestidad y la afinidad de los distintos temas del gobierno.

El anuncio fue hecho ayer en un comunicado, en contraste con otras designaciones del gabinete, que se han hecho ante medios de comunicación. Ayer explicó que la decisión la tomó el jueves y que, por protocolo, la comunicó al día siguiente a los actuales secretarios de la Defensa y Marina. Y que el anuncio lo hizo mediante un boletín, porque estaba de gira con el Presidente.

Durante una conferencia de prensa ayer, Sheinbaum deslindó al general Trevilla del caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados en el campus por militares en marzo de 2010, en el sexenio de Felipe Calderón, quien calificó la muerte de los jóvenes como daño colateral de la guerra contra el narco.

Afirmó que verificó que tanto el general Trevilla como el almirante Morales no tuvieran antecedentes de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No tienen ningún antecedente y estoy convencida de que (Trevilla) no tiene que ver pues con este caso .