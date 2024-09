Enrique Méndez

Martes 10 de septiembre de 2024, p. 3

Es un escándalo el nepotismo en el Poder Judicial de la Federación que reconoció la titular de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, expresó ayer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa en la cual sostuvo que la reforma no tiene costo político y que hay garantía de la seguridad de las inversiones en el país.

Si bien no quiso entrar a la polémica de si la mayoría calificada en esa Cámara es de 85 –como sostiene Morena– u 86, como ha sido la práctica parlamentaria y ha avalado la Corte en jurisprudencias, expresó: pues capaz que votan 90 (a favor). Vamos a esperar. Yo creo que se va a aprobar .

En contraste con la postura del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien en una entrevista manifestó que los dueños del dinero no inviertan si es el caso , por reacción a la reforma al Poder Judicial, Sheinbaum expresó que “las inversiones van a estar bien cuidadas en México; al revés: la enmienda fortalece la democracia y la justicia.

No coincido con Gerardo. No escuché sus posicionamientos, más bien lo leí en algunos medios. Yo lo he dicho al revés: no tienen de qué preocuparse los inversionistas nacionales y extranjeros. Va a haber un mejor Poder Judicial en México.