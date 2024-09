El programa fue dividido en dos partes: la música académica y sus canciones amorosas. En la primera parte escuchamos el Concierto para piano y orquesta no. 1 con el cual se develó al público esta composición estrenada en 1948 por la pianista Otilia Figueroa en una transmisión radiofónica de la XEW, misma que poco después fue presentada, a iniciativa del gobierno del estado de Jalisco, en el Teatro Degollado de Guadalajara.

Encarnación Vázquez abrió esta parte con Desesperanza y Un gran amor. Luego, acompañada de Cristina Ortega, interpretaron Dime. Posteriormente, la maestra Ortega cautivó al público con Incertidumbre y Me acuerdo de ti, para cerrar ambas con una inusitada versión de la popular Vereda tropical.

El público se emocionó hasta las lágrimas con la presencia de la maestra Cristina Ortega, quien a pesar de cierta incapacidad al caminar hizo una demostración de talento y voz que se conservan intactos después de seis décadas de ejercicio canoro.

Al inicio del programa, en el escenario del Palacio de Bellas Artes se proyectó una videosemblanza del compositor nacido en Guadalajara en 1904 con fragmentos de su vida y testimonios de su hijo, Gonzalo Curiel; de Ludwig Carrasco, y del musicólogo Luis Jaime Cortez Méndez. Allí se destacaron los empeños de Gonzalo Curiel, quien, pese a la severidad de su padre, que no quería que su hijo fuera músico, logró, además de pergeñar bellas canciones románticas, una obra clásica muy importante y poco conocida como la música para cine, que se alimenta de la sinfónica , a decir de Ludwig Carrasco, y de lo que queda constancia en 180 filmes. Ejemplo es la película Paraíso robado (1951) de Julio Bracho, que guarda similitudes con el primer movimiento del Concierto para piano no. 1 o el tercer movimiento del Concierto no. 2 en El portero (1950), de Miguel Delgado, con Cantinflas.

Para Rodolfo Ritter, Gonzalo Curiel era un monstruo de la orquestación. Como compositor para cine, sabía crear efectos dramáticos y diálogos sensibles. Se le compara con Gershwin, pero ya hubiera querido Gershwin orquestar así: ¡magistral!. En ese sentido tiene más influencia de los conciertos para piano de Shostakovich, Rachmaninov o Kabalevsky . Ritter expone que la obra concertante de Gonzalo Curiel debería ser parte del repertorio estándar de las orquestas mexicanas, y pone de ejemplo el Concierto no. 2, a su juicio, el más completo y brillante, el cual es Es muy difícil para el solista, tanto como los de Rachmaninov o de Chaikovski, lo cual da una idea de su talento musical y lo buen pianista que fue. Hay que escuchar a Curiel, ¡Urge escuchar a Curiel .

marquezernesto@yahoo.com