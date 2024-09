A

llá por mediados de 1994, en sus tiempos de candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Zedillo utilizó a más no poder un eslogan que definía , según dijo, el curso de su gobierno: bienestar para la familia , aunque no aclaró que a su entender hay de familias a famiglias. Sin embargo, en el transcurso de su sexenio quedó claro a cuáles de ellas se refería: no eran, desde luego, las más desprotegidas y saqueadas, sino aquellas estrechamente ligadas al poder político-económico (banqueros, barones marca Forbes, capital foráneo, saqueadores institucionalizados, especuladores y algunos más).

De ello dio sobradas muestras, pero un punto a destacar es que ese bienestar incluyó a la voluminosa famiglia judicial, pues en el arranque de su gobierno Zedillo decidió fumigar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), despedir a todos los salinistas incrustados en ella e imponer a sus propios peones, siempre con el objetivo de aplicar la clásica: cambiar todo para no cambiar nada. Y en esas artes, afianzó el vergonzoso nepotismo existente en el máximo tribunal del país , en particular, y en el Poder Judicial de la Federación en general. Y los subsiguientes inquilinos de Los Pinos hicieron exactamente lo mismo.

Pues bien, casi tres décadas después de esa limpia –que solo fortaleció las sucias prácticas en el Poder Judicial– y a punto de ser aprobada la reforma constitucional en el Senado de la República, la cabeza visible de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, se animó a publicar dos estudios de análisis para un sistema integral de justicia . Con el fin de evitar, según dijo, la demolición del otrora poder del Estado, en el entendido, el de ella, de que hoy todavía es posible mantener las cosas como están.

Pero más allá de la tardía cuan cínica publicación de tal análisis , a Piña se le barrió un detalle que, al reconocerlo, lejos, muy lejos de reivindicarla, sólo contribuye a fortalecer la necesidad de una reforma sectorial, y es el referido al espeluznante nepotismo que priva en la institución que dice presidir. Así, quienes la defienden no gritan ni marchan en defensa del clásico el Poder Judicial no se toca , sino abierta y descaradamente por “la famiglia no se toca”.