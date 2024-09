G

rupo Televisa, de Emilio Azcárraga, nunca ha sido una empresa transparente. Muchos de sus negocios los realiza fuera de la contabilidad que reporta a bolsa, lo que se traduce en un robo a los accionistas minoritarios.

El escándalo más reciente tiene que ver con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) debido al probable soborno a funcionarios de esta organización para obtener los derechos de transmisión de cuatro torneos de la copa del mundo.

Como parte de esta anomalía, las acciones de la firma perdieron 10 por ciento de su valor la semana pasada, además de que desde 2015, ha perdido más de 93 por ciento, cuando la acción alcanzó un precio de 116 pesos. Es decir, los socios minoritarios de la empresa que en ese año tenían un millón de pesos, ahora solo tienen 70 mil pesos, uno de los peores negocios en el mundo.

La operación irregular con la FIFA es tan sólo uno de los negocios turbios de la firma de Azcárraga. Aunque no hay cifras confiables, porque el dinero no pasa por las arcas de la televisora, los negocios más fuertes se han llevado al amparo de la política. Hace apenas unas semanas, en plena campaña electoral, el equipo de Rocío Nahle denunció que la televisora la quería extorsionar para frenar la publicación de supuestos actos de corrupción en la refinería Dos Bocas. El propio Presidente de la República señaló: “como no les dio los 200 millones (de pesos) se le fueron con todo…”.