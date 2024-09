Este tipo de informaciones no son siempre verdad , indicó el vocero ruso luego de que el pasado viernes medios estadunidenses informaron que Irán supuestamente transfirió misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su uso en los combates en Ucrania. Irán en un socio importante y los dos países mantienen cooperación en todos los ámbitos posibles, incluso los más sensibles .

Moscú. El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, al comentar ayer la información sobre la supuesta entrega de misiles por parte de Irán, declaró que esos reportes no siempre corresponden con la realidad, aunque destacó que Irán es un socio importante .

En el frente de batalla, el ejército ruso reivindicó ayer la toma de una nueva localidad en el este de Ucrania, cerca de la ciudad estratégica de Pokrovsk. Las tropas confirmaron antier la toma de otra localidad, Novogrodivka, en la misma zona, más de dos años después del inicio de la ofensiva de Moscú en esta ex república soviética, además de otras que han recobrado en días previos.

En este contexto, el ministerio de Defensa de China anunció ayer, sin dar detalles, la realización a partir de este mes de ejercicios navales y aéreos conjuntos con Rusia.

La institución explicó que los ejercicios Norte Unido 2024 tendrían lugar en el mar de Japón y en el mar de Okhotsk, más al norte. Además, en un comunicado, se mencionó que las dos armadas navegarán juntas por el Pacífico por quinta vez y participarán conjuntamente en las maniobras rusas Gran Océano 24.

Según un informe de la comunidad europea preparado por el ex primer ministro italiano Mario Draghi, Estados Unidos ya no quiere ser un paraguas de seguridad para Europa, pero la Unión Europea aún no puede defenderse por sus propios medios.