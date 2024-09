Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 10 de septiembre de 2024, p. 27

Washington y Nueva York., Los donantes y algunos estrategas del ex presidente Donald Trump lo instan a enfocarse más en las diferencias políticas con su contrincante demócrata, Kamala Harris, y menos en ataques personales en los que acusa a la vicepresidenta de ser izquierdista radical, socialista, loca y tener baja inteligencia.

Mientras Trump y Harris se preparan para su primer, y tal vez único, debate en vivo por televisión este martes, el ex presidente parece tener la intención de continuar su ataque contra la demócrata, a quien se dirige como una liberal peligrosa, fracasada y débil , entre los adjetivos más amables que ha estado haciendo. Romperé el control de los marxistas sobre nuestro sistema de justicia y pondré fin a la guerra de Kamala contra la policía , declaró Trump ante una asociación policiaca el viernes pasado.

Nuevos sondeos dados a conocer el domingo confirman que Trump y Harris están en empate técnico; las próximas semanas serán claves para determinar el ganador de las elecciones presidenciales, el 5 de noviembre.

Ante las presiones de los donantes y de otros expertos que imploran desde agosto que cambie su enfoque y deje los ataques personales, Trump pareció hartarse y les respondió: soy quien soy y sostuvo que no deseaba ser más amable. Pero las evaluaciones de la actuación en público del magnate desde que Harris entró en la contienda no han sido positivas. Los altos asesores de Trump están desconcertados después del peor mes de la campaña en 2024 , fue el encabezado de The Guardian el mes pasado, y en la última semana la publicación política Axios publicó en una cabeza: Trump tropieza y Político escribió: Boca grande golpea de nuevo .

Estos titulares han provocado filtraciones sugiriendo que Trump podría cambiar a su equipo de campaña, aunque sus asesores aseguran que el candidato no tiene planes para ello; todo esto, alimenta la especulación, por primera vez, de alarma y divisiones dentro de la campaña republicana.

Hasta ahora, Harris ha rehusado responder a los ataques personales de Trump, comentando en entrevistas que es el mismo viejo plan de juego del republicano, sin decir más. Pero en el debate de hoy, ella enfrentará su mayor reto al intentar mantener la calma y evitar caer en las provocaciones que se esperan de su contrincante.

Trump tiene instintos políticos agudos y su campaña electoral de 2016 tuvo éxito precisamente por no atender las estrategias políticas convencionales. Todos en este país conocen todo lo negativo sobre él , comentó un estratega electoral demócrata en entrevista con Politico. Saben mucho menos sobre Harris . De hecho, una nueva encuesta nacional del New York Times/Siena College emitida el domingo, encontró que 30 por ciento de votantes no saben lo suficiente acerca de Harris, y 47 perciben a la demócrata como demasiado liberal, con sólo 32 por ciento que ven a Trump como demasiado conservador.

Lo que Trump claramente está haciendo es no necesariamente convencer a la gente de que voten por él, sino convencerlos de no votar por Harris y quedarse en casa, con la idea de que si puede suprimir la tasa de participación, él podria ganar los comicios. El ex presidente cuenta con una base firme de simpatizantes que votarán por él, a pesar de ser un criminal convicto, y de que la semana pasada arremetió de nuevo contra la mujer que lo acusó de abuso sexual, caso por el que ha sido declarado culpable, a pesar de sus cambios sin lógica de posiciones políticas, sus comentarios de que podría ser dictador por un día, y sus incesantes ataques personales contra todos los que se atrevan criticarlo.