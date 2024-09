Prensa Latina, Xinhua y Ap

Periódico La Jornada

Martes 10 de septiembre de 2024, p. 26

Lima. La justicia peruana anunció ayer que el ex presidente Pedro Castillo irá a juicio por presunta rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, delitos por los que la fiscalía solicitó 34 años de cárcel. El líder progresista, de 57 años, también es investigado por corrupción.

El juez Juan Carlos Checkley rechazó la petición de sobreseimiento presentada por la defensa del ex presidente peruano. Castillo está en prisión preventiva desde diciembre de 2022 y aún no se ha determinado la fecha del juicio. El político, que permanece en una cárcel para ex presidentes, no hizo declaraciones.

La causa por rebelión fue abierta a raíz de que ordenó la disolución del Parlamento peruano el 7 de diciembre de 2022 para evitar una votación que buscaba su remoción del cargo. Ese día el Congreso lo destituyó y su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el poder, lo que desató semanas de protestas contra el gobierno principalmente en el sur del país.

Antes de ser destituido en 2022, Castillo sobrevivió a otros dos intentos de remoción por parte de un Congreso opositor. En sus 16 meses de gobierno modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno. Durante su gestión se convirtió en el primer presidente peruano en ser investigado por la fiscalía durante su propia gestión.