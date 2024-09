¿Cómo llega aquí a Venezuela un avión del gobierno español? ¿De la fuerza aérea? ¿Eso es que nos invadieron? No, no, no. Fue conversado, trabajado, si él no quiere usar el término negociado , afirmó Cabello y añadió que el exilio de González fue “un acto voluntario.

Él no le dijo nada a nadie de la oposición y los agarró por sorpresa, porque si de alguien estaba huyendo González Urrutia era de la derecha, de María Corina, del fascismo, se fue porque él sabe que no ganó y porque sabe que le va a hacer daño esa gente que lo estaba rodeando , aseguró.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, argumentó que el caso abierto contra el dirigente opositor por presuntos delitos asociados al terrorismo quedó cerrado tras su partida y reiteró que González solicitó un salvoconducto directamente al Ministerio Público, lo que le permitió viajar a España.

A su vez, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, informó que permanecerá en el país, para poder “acompañar la lucha desde aquí, mientras él (González) lo hace desde afuera.

En las circunstancias en que estaba en Venezuela no podía realizar todas las funciones , apuntó Machado, al tiempo que convocó, en redes sociales, a una manifestación hoy en la Plaza de las Cortes, de la capital española, para reivindicar el mandato del 28 de julio .

Por su parte, el gobierno de Colombia, que intentó una mediación en la crisis poselectoral en Venezuela, lamentó la salida de González Urrutia.