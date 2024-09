Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 10 de septiembre de 2024, p. 25

Madrid. El ex candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia hizo ayer un llamado al diálogo para rencontrarnos como compatriotas , en su primer mensaje escrito desde que aterrizó en Madrid en calidad de asilado político, después de permanecer más de un mes refugiado en las sedes diplomáticas de Países Bajos y España, en Caracas.

El político explicó que tomó la decisión de abandonar Venezuela para que cambien las cosas y empezar una nueva etapa .

En tanto, el Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, insistió en que no negoció con la administración del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la salida de González Urrutia, y que sólo acordaron cuestiones técnicas , aunque sí reconoció la intermediación fructífera del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

González no ha dado entrevistas desde su llegada a España y no hablará con los medios hasta ser recibido por el presidente Sánchez –quien está de viaje en China–, algo que podría ocurrir el jueves, explicaron fuentes próximas al político venezolano.

En un comunicado difundido en redes sociales, añadió: he decidido salir de Venezuela pensando en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión. Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela .