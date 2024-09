▲ No existen datos precisos del número de personas que han tenido que dejar sus hogares, y sin cifras hay una invisibilización del fenómeno , afirmó América Alejandra Navarro López, investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Foto Elio Henríquez

Elio Henríquez

Corresponsal

La Jornada

10 de septiembre de 2024

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La migración se disparó en los municipios serranos de Frontera Comalapa y Chicomuselo a partir de 2021, cuando aumentó la violencia por la disputa del territorio entre grupos del crimen organizado. Los pobladores se van al norte del país y buscan refugio en Estados Unidos, expuso América Alejandra Navarro López, investigadora del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista, destacó: algo muy importante es que después de 1994 o de 1997, el paramilitarismo no ha parado y es algo que no se menciona. Sigue vigente y las personas lo señalan, hay grupos muy armados. Decir que sólo el narcotrafico que provoca los desplazamientos no corresponde a un análisis responsable, porque son muchos más actores .

La especialista señaló que no existen datos precisos del número de personas que han tenido que dejar sus hogares a consecuencia de la violencia e inseguridad en varias regiones de la entidad porque no hay un censo oficial.