Periódico La Jornada

Martes 10 de septiembre de 2024, p. a12

Ginebra. La selección de Francia retomó el camino de la victoria en la Liga de Naciones de Europa, luego de imponerse 2-0 a Bélgica con su estrella Kylian Mbappé en el banquillo al arranque del encuentro.

Los dirigidos por Didier Deschamps cayeron 3-1 ante Italia el viernes pasado en París, pero con este triunfo se mantienen en la pelea por el liderato del grupo B del certamen en donde se ubican en el segundo sitio, detrás de la Squadra Azzurra, que derrotó 2-1 a Israel.

Las anotaciones de Francia llegaron de los botines de los artilleros franceses Randal Kolo Muani y Ousmane Dembelé, quienes arremetieron con disparos potentes para darle el triunfo a su selección. Mbappé entró de cambio en la segunda mitad.

No hay alivio como tal. Evidentemente estoy muy contento por la reacción que tuvimos, de lo que fuimos capaces de hacer ante un muy buen equipo como lo es Bélgica, que nos creó dificultades en los 20 primeros minutos. No éramos los peores el viernes y no voy a decir que todo es bonito y que todo está solucionado , declaró Deschamps.

Extiende racha ganadora

De esa manera, Francia extendió su racha ganadora sobre Bélgica a cuatro juegos en la era Mbappé: iniciando en las semifinales de la Copa Mundial 2018, Les Bleus también los dejaron fuera en las semifinales de la Liga de Naciones 2021 y en los octavos de final de la Euro 2024.