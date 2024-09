Alberto Aceves

Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, no se define como un jefe que guía con mano dura. Su liderazgo está basado en su propio carácter. No necesito llegar con el látigo. En mi época se fumaba, se podía beber, pero hoy los jugadores entienden cuál es su profesión , afirma para asentar las reglas que rigen su proceso rumbo a 2026, después de su primera victoria en Pasadena ante Nueva Zelanda. La derrota es un resultado probable en el futbol, pero no concibo un equipo dirigido por mí que no sienta los colores, que sea indolente, pasivo y sin alma para hacer que otra cosa suceda. Aquel que no entienda esta filosofía se puede ir a casa .

Aguirre entiende que lo difícil es gestionar la confianza de jugadores que suman varios fracasos desde el Mundial de Qatar. Su experiencia en Europa le da autoridad, un poder de persuasión que no tenía en anteriores ciclos mundialistas en el mismo cargo. En (Corea-Japón) 2002 era un entrenador mucho más impulsivo, impetuoso y visceral, y en el pecado llevé la penitencia. Luego, en (Sudáfrica) 2010, no supe aislarme de lo que ocurría allá afuera. Estaba enojado. Ahora, si quieren verme encabronado, les va a costar mucho , bromea en las horas previas a enfrentar a Canadá, su rival este martes en Arlington (Texas) en el cierre de la Fecha FIFA.