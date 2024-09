Creo que Álvarez es el mejor libra por libra, pero no podrá sostener esta idea si sigue enfrentando a rivales como Berlanga, cada que escogen a un contrincante que no representa un reto a sus bonos se van a la baja, no así su cuenta bancaria, porque eso sí lo han hecho muy bien , agrega.

“El aficionado que no está muy informado tal vez sí considera al Canelo como un gran peleador, pero los expertos piensan que es un fraude. Sólo hay que recordar las palabras tan duras que le dedicó el legendario Mike Tyson”, recuerda Benavidez cuando el ex monarca de los pesos completos dijo que era una vergüenza para el boxeo mexicano.

Sin embargo, la simultaneidad entre la función de Canelo y la de UFC en la misma ciudad le genera dudas al entrenador. Según su experiencia, piensa que la arena T-Mobile estará repleta como suele ocurrir en estas fechas, pero no cree que ese fenómeno se repita en el pago por evento.

Esta predicción la comparte el ex peleador Óscar de la Hoya, también ex promotor del tapatío y ahora un acérrimo enemigo, pues publicó en la red social X: “Soy el rey del PPV y la pelea @Canelo vs @EdgarBerlangaJr no superará los 100 mil hogares. Nadie va a pagar 90 dólares por esta fiesta aburrida”.

Aunque Canelo superó un millón de ventas en pago por evento en el primer combate ante Gennady Golovkin en 2017, sus números han caído a la mitad cuando los rivales no son de gran interés para los aficionados. Incluso la tercera pelea ante el kazajo en 2018 las compras se redujeron 50 por ciento.

Es obvio que tarde o temprano la gente se va a cansar de ver al tapatío con rivales como John Ryder o Édgar Berlanga, porque para ser un peleador histórico debe enfrentar a los mejores y eso no está sucediendo. Escogen a lo que lo van a hacer ver bien y a quienes va a ganar sin arriesgarse , advierte Benavidez.