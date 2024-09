Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 10 de septiembre de 2024, p. a10

Luego de una exitosa participación en los Juegos Paralímpicos de París 2024, Ángel de Jesús Camacho regresó a México con tres medallas colgadas en el pecho y una petición a la próxima administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Ojalá le den más apoyo al deporte adaptado, no quiero hablar mucho de ese tema pero sólo pude asistir a una competencia de preparación y un campamento. No sé si fue por falta de recursos u otra razón , compartió el nadador, quien se convirtió en el máximo ganador de la delegación nacional.

Arropado por decenas de personas que se dieron cita en el aeropuerto, Camacho realizó un llamado a las autoridades deportivas.

La verdad no se me hace justa la preparación que tuve, en realidad fue muy poca pero me sacó adelante mi mentalidad a la hora de presentarme en la alberca. Hay apoyo, pero poco, ojalá las cosas cambien .

La carrera de Camacho, de apenas 19 años, va en ascenso. En Tokio 2020 obtuvo bronce y ayer regresó a casa con una plata y dos bronces.

Mis padres fueron los que fomentaron en mí una personalidad competitiva y eso fue fundamental. Me siento muy feliz por lo que conseguí y más que animado para iniciar un nuevo ciclo rumbo a los Juegos de Los Ángeles 2028 , añadió.

José de Jesús Castillo, bronce en powerlifting, secundó la petición.

Yo le pediría a quien llegue a la Conade que voltee a ver al deporte paralímpico. Nuestros compañeros convencionales hicieron un gran esfuerzo pero somos nosotros los que trajimos las medallas.

Castillo regresó al podio después de ocho años luego de hacerlo en la justa veraniega de Río de Janeiro 2016.