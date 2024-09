Desde que se creó el MCVX enfrenta el problema de falta de espacio propio. Creado en 1996, en septiembre del año siguiente se mudó a la ex hacienda de Xico. Cerró en 2010 y 2019, debido al desconocimiento de las autoridades municipales respecto de su funcionamiento .

El mayor reto de los museos comunitarios reside en su relación con los gobiernos municipales, que no suelen verlos con buenos ojos por no estar bajo su jurisdicción, sino de la comunidad que los creó, señala Azaria Castellanos Vargas, gestora del Museo Comunitario de Valle de Xico (MCVX), en Chalco, estado de México, donde se inició la filmación de un documental con tomas hechas en 13 sitios del país.

El cierre de 2019 duró cuatro años. La sala reabrió el 24 de mayo de 2023, mediante la firma de un contrato de comodato entre el ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad y la Comisión Local para la Preservación del Patrimonio Cultural de Valle de Chalco Solidaridad, que goza del reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, responsable de la custodia de su acervo.

El contrato de comodato se venció en abril pasado. Según un documento firmado por la Comisión Local para la Preservación del Patrimonio Cultural del Valle de Chalco Solidaridad, se solicitó su renovación en tiempo y forma. Puesto que no hubo respuesta, el 18 de agosto se ingresó un recordatorio, porque la comisión es la más interesada en que el acervo permanezca en la casona con la debida autorización .

En respuesta a ese segundo oficio, mediante un documento fechada el 26 de agosto, se nos notificó que la sala en préstamo se deberá desocupar en un término no mayor a 15 días naturales . Sin embargo, no se cuenta con un espacio adecuado para trasladar el acervo.