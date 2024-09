En la obra de Gurría prevalece su amor por la escultura prehispánica y por la naturaleza. Respecto del primero, siempre manifestó su admiración por la escultura azteca: “Veo el cincel, cómo se hizo, para mí es el susmmum. ¿No será porque soy tenochca? Acepto que me he apoyado mucho en la obra precortesiana. Esa vasija de corazones que está en la sala Azteca (del Museo Nacional de Antropología)... ¡qué barbaridad, qué escultores!”

Incluso, llegó a decir que la obra de sus antepasados se aventajaba porque, además, son conceptos, son figuraciones, son mundos en pequeños símbolos .

Elige los mármoles

Armando Colina, director de la Galería Arvil, quien prestó tres obras de mediano formato para Señales, recuerda su relación amistosa y profesional con la artista: “En junio de 1979 mostramos una serie de esculturas y dibujos espectaculares; sin embargo, fue en 1994 cuando Arvil celebraba su 25 aniversario que Ángela me invitó a ver sus últimas creaciones. Acepté gustoso porque me producía gran placer admirar sus obras y estar en su extraordinaria casa.

“En esa ocasión tenía un conjunto de piezas talladas en piedra chiluca. Insensible, le comenté que era un material muy pobre, a lo que me contestó: ‘Las catedrales de México están hechas de ella’. No cejé en mi insistencia de plasmar sus ideas en mármol. Me dijo que no tenía dinero para comprar ese material. Le propuse pagar por los mármoles que ella escogiera y llevar a cabo una exposición en mi galería. Ángela Gurría: Obra reciente se inauguró el 30 de enero de 1995. Para el catálogo, el crítico Xavier Moyssén escribió el texto Bajo el signo de la muerte: La escultura dramática de Ángela Gurría.

“Tiempo después, Arvil patrocinó una edición en plata, con un artesano propuesto por ella, de la escultura Mujer con trenza, de pequeño formato.”

La galería Proyectos Monclova también facilitó obra de diferentes formatos, desde dibujo con lápiz y tinta, piezas a muro de técnica mixta (acuarela y tinta) y escultura de mediano y pequeño formato. Su director, Teófilo Cohen, expresó a La Jornada: Para nosotros, en Proyectos Monclova, es un honor representar el legado de una artista como Ángela Gurría. Esta exposición es fundamental para que las nuevas y futuras generaciones tengan la posibilidad de conocer su importancia y su trayectoria .

Además, la Academia de Artes prestó cuatro esculturas.

Entre los reconocimientos obtenidos, figuran el primer premio Escultura Integrada a la Arquitectura, de la tercera Bienal de Escultura (1967), la Medalla de Oro (1980) de la Academia del Arte del Lavoro, Italia, y el Premio Nacional de Ciencias y Artes (2013) en el área de Bellas Artes.

Ángela Gurría: Señales se exhibirá del 12 de septiembre al 12 de enero de 2025 en el Museo del Palacio de Bellas Artes.