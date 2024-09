Los estudiantes mexicanos que en años recientes han sido aceptados para realizar prácticas laborales en esas compañías son en su mayoría ingenieros desarrolladores de software o especialistas en ciencia de datos, un campo interdisciplinario que combina la estadística, las matemáticas, la informática y la visualización de datos para analizar y extraer conocimientos valiosos de grandes conjuntos de información. Esto último se usa en las big tech, principalmente para desarrollar mejores sistemas de seguridad cibernética.

El coahuilense detalla que su camino académico y profesional comenzó cuando se decidió a participar en olimpiadas de matemáticas, iba en tercero de secundaria. Ganó una medalla de oro estatal, pero cuando comencé la preparatoria se canceló todo debido a la pandemia de covid. Como teníamos mucho tiempo libre, porque las clases eran en línea, me ponía a curiosear en Internet y un día me topé con la programación competitiva y me dio curiosidad porque se veía padre, son problemas de matemáticas aplicados a una profesión. Antes de eso había hecho poca programación, pero no con los lenguajes que más se usan, como C++ o Java, y dije ¡de aquí soy!

Luego de varios meses de practica con algoritmos, escritura de códigos informáticos, pero sobre todo entrenamiento del pensamiento crítico y analítico, Miguel Garza decidió fundar en su universidad un club de programación competitiva para compartir lo aprendido. Al principio eran sólo cinco integrantes, ahora suman más de 50.

El joven insiste en que “estamos en la mejor época en toda la historia, donde hay muchísimas empresas tecnológicas que abren sus internships a estudiantes de todo el mundo, hay que aprovecharlo. Con perseverancia y mucho enfoque se puede conseguir lo que no imaginas.

“Aunque sí hay que decir que muchos compañeros de universidades de prestigio de Estados Unidos tienen mucho conocimiento de temas de programación o computacionales porque ya lo traen desde la prepa e incluso desde la secundaria. A nosotros eso no se nos enseña en nivel básico y a veces ni en bachillerato, lo cual no significa que ellos sean más capaces, sólo que han tenido un historial más amplio. Si en México tuviéramos la misma preparación previa podríamos lograr más”, concluye el futuro ingeniero.