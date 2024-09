E

n México, el primer desfile se realizó el 27 de septiembre de 1821, cuando el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, entró a la Ciudad de México.

En 1896, Porfirio Díaz ordenó el traslado de la campana de Dolores a la Ciudad de México. En 1904, gran despliegue de medios. También hubo desfiles y maniobras militares en 1905. Cuando cumplió 80 años de edad, el 15 de septiembre de 1910, hizo coincidir la fecha con la intención de dar el grito desde Palacio Nacional. En el porfiriato, el ejército se usaba para presumirlo en desfiles militares, además de aplacar revueltas, extinguir cacicazgos y neutralizar el descontento de los indígenas .

Según la Wikipedia, Miguel Alemán Valdés nació el 27 de sep­tiembre de 1900, en 1948 se cam­bió el nombre del pueblo de Dolores a Dolores Hidalgo. Donde dio el grito al menos una vez un 15 de septiembre. El 16 de septiembre de 1948 muchos niños de dos años y más, de todas las clases económicas presenciamos el desfile militar a lo largo del Paseo de la Reforma desde la banqueta; no pocos padres cargaban a sus hijos sobre los hombros, decenas de banderitas tricolores; el ritmo y cadencia de la marcha militar hipnotizaba; se escuchaban los ruidos más diversos; el insistente repiquetear de las campanitas de los carritos con paletas heladas Trébol; los silbidos que anuncian los globos de todos colores; los vendedores de algodones de azúcar color de rosa con su mágica máquina lanzadora de hilitos casi invisibles, de chicharrón de harina con chile piquín licuado, los de jícamas y pepinos, y los gritos jubilosos de los niños. El 5 de junio de 1950 se colocó la primera piedra de Ciudad Universitaria.

El 1º de septiembre de 1968, medio mundo escuchó “[…] impedir acaso la celebración de los Juegos Olímpicos […] Las injurias no me llegan, el odio no ha nacido en mí […] hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos […].” El segundo Díaz habló sin rencor. Ante esto, 300 mil mexicanos guardamos silencio el 13 de septiembre, imponente, de gran emotividad estuvo la marcha del silencio. El 15 de septiembre se festeja en Zacatenco, Casco de Santo Tomás y en Ciudad Universitaria, donde Heberto Castillo dio el grito.

El 18 de septiembre de 1968, llegó la toma militar de Ciudad Universitaria, el encarcelamiento de muchos de mis compañeros, escribí en 2009, la más que obvia necesidad de cambiar la reunión del CNH del auditorio de Medicina a la clandestinidad, que en realidad para muchos de nosotros fue simplemente escondernos donde mejor pudiéramos, yo no tenía teléfonos de nadie, ni conocía las direcciones de nadie. Me escondí en algún lugar de Morelos, en Taxco y en las Grutas de Cacahuamilpa hasta el 30 de septiembre. Allí, reflexioné sobre las razones que movieron al gobierno para realizar esta operación militar, concluí que no fue por la fiesta patria encabezada por Heberto, sino por las cercanísimas Olimpiadas.