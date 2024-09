Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Lunes 9 de septiembre de 2024, p. 18

Balam, Orly y Canela no son perros comunes. Son capaces de salvar vidas humanas gracias a sus habilidades y adiestramiento, pero sobre todo a su potente olfato. Estos canes forman parte de los binomios del equipo de Rescate en Estructuras Colapsadas (USAR) de la Cruz Roja Mexicana (CRM), que esta semana recibió la acreditación para operaciones de salvamento nivel pesado.

El USAR tiene 18 canes certificados, y 50 más están en adiestramiento. Desde cachorros están preparándose todos los días para alcanzar un nivel óptimo , cuenta a La Jornada Marco Antonio Franco Hernández, subcoordinador nacional de Socorros y líder del equipo USAR en el país.

Canela, una sociable perrita cruza de beagle y terrier, lleva trabajando la mayor parte de su vida en USAR, ya casi tiene cinco años y de ellos poco más de tres ha estado en entrenamiento, ahora estamos trabajando en la fase de las evaluaciones internacionales. Está por acabar su proceso de certificación. El mes pasado estuvimos en Guatemala, cumpliendo las pruebas internacionales , narra Juan Gutiérrez Álvarez, integrante del USAR de la CRM, delegación Puebla.

El rescatista añade que a Canela todavía le falta un poquito, pero podemos decir que ya puede estar operativa. Si ahora pasara algo está capacitada para hacerlo, pero siempre lo ideal es que cumplamos con todo el proceso de certificaciones para que conste que realmente donde marque haya algo, y que si entra (a una estructura colapsada), y no señala nada, estemos 100 por ciento seguros que no lo habrá, porque no podemos fallar .

Los hermanos caninos Balam y Orly son border collie de seis años, y han participado en misiones de rescate internacionales. Édgar Martínez, integrante de USAR, cuenta que los tiene desde cachorros.

Ellos, al igual que Canela, viven con su pareja humana de rescate (binomio), así que en ciertas ocasiones se comportan como mascotas, pero distinguen según las señales cuando es momento de trabajar y entrenar.