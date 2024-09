E

l debate sobre la reforma al Poder Judicial nos ha llevado a una paradoja interesante, y a una interrogante que lo es aún más. Hemos visto a opositores de izquierda, que por décadas lucharon contra la hegemonía y el poder monolítico, encontrarse en una vuelta de la historia, defendiendo con ahínco las ventajas de la hegemonía, del poder monolítico y de la infalibilidad de las mayorías.

Esa paradoja nos lleva a la pregunta esencial de nuestro tiempo: ¿de verdad, es una nueva hegemonía lo que México quiere para lo que le resta al siglo XXI?, ¿es un poder hegemónico, aplastante, donde los poderes de la República se diluyen en uno, lo que le conviene al país de cara al futuro? Si uno escucha a los principales liderazgos del partido gobernante, la respuesta es claramente sí. No hay en su narrativa, en su concepción de la democracia, utilidad o lugar para el disenso.

Para ellos la democracia es un juego de suma cero, donde quien tiene la mayoría lo gana todo y para siempre; quien pierde la mayoría lo pierde todo, incluyendo la voz y la relevancia política. El régimen que quiere construirse sobre la indiscutible legitimidad de 35 millones de votos en la última elección glorifica las mayorías, pero invisibiliza a las minorías. Y esa visión hace que la democracia no sea una competencia donde se puede ganar y perder en el tiempo, sino una guerra a muerte en la que perder no es una alternativa. El poder no va y viene en función de lo que decidan los ciudadanos en las urnas, sino que se retiene hasta donde se puede y como se pueda. Sé que nuestra joven y frágil democracia no es perfecta. Pero hay un sentido de resignación generalizado ante la coyuntura, que hace preguntarnos cuánto hemos aprendido de la historia. Porque no hay régimen democrático sin oposición, y no hay régimen antidemocrático sostenible. Al gobierno más fuerte le conviene una oposición. Una oposición inteligente, crítica, capaz de comunicar y convocar. Una oposición que le recuerde a quienes detentan el poder que pueden perderlo si actúan de forma equivocada o ineficaz.

Pero nuestra realidad es otra: las mayorías se asumen a sí mismas como una aplanadora que no tiene por qué escuchar o conceder, pues la voluntad popular no fue esa, sino avasallar al que piensa diferente. Y la oposición, la triste oposición, no puede articular una idea, elegir una base de potenciales votantes, no encuentra cómo conectar con los jóvenes, como defender una idea de país. La oposición se ha convertido en una reminiscencia del siglo XX, inconexa con el presente y gran obstáculo para el futuro. Porque no puede haber oposición con esta oposición.