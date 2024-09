El senador de Morena Óscar Cantón Zetina le respondió: “Ni que fueran chiquitos, y si se dejan presionar, entonces cada uno asume su responsabilidad, porque eso no es lo mismo que los moches que dieron en la reforma eléctrica y que verdaderamente es una vergüenza nacional e internacional”.

El ex candidato presidencial exigió al oficialismo dejar de presionar a los legisladores del PAN, del PRI y de MC para que sufraguen a favor de la reforma, y denunció que al menos a tres de sus compañeros les están haciendo propuestas corruptoras o se les acosa desde las fiscalías estatales.

Quien también sostuvo que Yunes votará en contra fue Ricardo Anaya, al considerar que quienes dudan del veracruzano es porque no lo conocen. Yo lo conozco, sé que es un hombre de palabra .

El voto que le falta a Morena en el Senado para lograr la mayoría calificada y aprobar la reforma judicial fue de nuevo el tema de discusión en esta Cámara. Legisladores del partido guinda aseguraron que ya lo tienen, mientras los opositores, obsesionados con el tema, respondieron que de sus filas no saldrá ese sufragio.

Por su lado, la presidencia del Senado estimó que con 85 legisladores que ya tienen Morena y sus aliados, existe la mayoría calificada, pero para evitar cualquier discusión, lo ideal es alcanzar como mínimo 86.

Anaya consideró que hay un intento de fraude constitucional al pretender tener mayoría calificada con 85 votos.

Para modificar la Constitución se requieren dos terceras partes de ambas cámaras y la mayoría de las legislaturas de los estados. Es falso que se tenga la mayoría con 85. Esa línea no la intenten cruzar, eso no lo vamos a permitir. Si ganan con votos los vamos a respetar. La mayoría calificada es de 86 y en eso no nos vamos a mover , advirtió.

Por otra parte, la presidencia del Senado anunció que se procederá legalmente en contra de la panista María de Jesús Díaz, quien amenazó con linchar a aquel legislador de oposición que vote a favor de la reforma. Vamos a pedir su desafuero , pues es gravísimo que se llame a asesinar mediante el linchamiento”.