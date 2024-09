D

e lo perdido, lo que aparezca, es el ruego, por demás tardío, que lanza Norma Piña a escasas horas de que en el Senado de la República se apruebe la reforma constitucional al Poder Judicial. La ministra ha sido víctima de su enorme soberbia, de sentirse soportada por sus patrones oligarcas y, también, de su ostentosa inexperiencia en el manejo de crisis, siempre rodeada de titiriteros que de todas han perdido todas. Con lo fácil que le hubiera sido tomar nota desde febrero pasado, cuando el presidente López Obrador presentó su iniciativa con el fin descrito y actuar en consecuencia, siempre con ánimo propositivo. Pero como el hubiera no existe, se aferró al creerse intocable.

Minutos después de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República iniciaron la discusión del proyecto de dictamen de la reforma judicial y de conocerse que el proyecto de dictamen a discutir no incluye ninguna modificación a la minuta que sobre el particular envió la Cámara de Diputados, Norma Piña lacrimosamente tomó el micrófono, rodeada de sus fieles , para lo cual utilizó las vías oficiales de un poder del Estado supuestamente en suspensión de actividades , según su propia decisión.

Dijo la susodicha que la demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende, hay que tener el valor y la voluntad para dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces (más magistrados y ministros, que no se le olvide). Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos, honestamente, que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros; es con las generaciones que vienen y, fundamentalmente, con el país que todos anhelamos. Hoy todavía es posible .