Llorosa, una anciana me dice: “¿A quién recurrir las miles de personas afectadas luego de creer en un video donde la doctora Claudia Sheinbaum recomienda invertir en una empresa denominada ARCUS, ‘una vez que ella y sus colaboradores comprobaron que sí es confiable?’ En seguida me comuniqué y unos empleados con acento de Miami me indicaron por teléfono dónde depositar de 5 mil pesos en adelante, por lo que deposité, completo, mi más reciente pago de pensión del presidente López Obrador. ‘Agradecemos su paciencia y comprensión’, me responde un WhatsApp, cuando ya transcurrió más de un mes de mi depósito y prometieron que en 30 días recibiría mis primeros intereses. Lo que me indigna es que poco después, en otro video, la señora Sheinbaum aclaró que ‘para evitar fraudes sólo hay una inversión confiable y es Pemex’. ¿El anterior video fue un estafa, aunque ella aparezca recomendando invertir? ¿Quién responderá a cuantos creímos en ese mensaje?”. Lo lamento mucho, señora. Se olvidó que estamos a merced de unas redes sociales que, como los precios, no tienen vigilancia ni control alguno de las autoridades, hoy ocupadas en celebrar nuevos triunfos.

aprenderamor@jornada.com.mx