añana la vicepresidenta Kamala Harris tendrá uno de los retos más importantes de su carrera política. Debatirá en la cadena ABC con el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, el ex presidente Donald Trump. Pero, contrario a lo que se supone, su reto no será con él sino con Joe Biden, como lo escribiera Carlos Lozada en The New York Times. Como fiscal experimentada no deberá caer en las embestidas de su contrincante, al someter a un interrogatorio del que no le será fácil escapar. En pocas palabras, el nudo principal que deberá desatar será distanciarse de una política que ella ha aplaudido y que ha dado buenos resultados, conocida como Bidenomics.

El hecho es que la oposición a Biden ha propagado la especie de que Bidenomics es un fracaso para la economía de EU. Los republicanos no reconocen que los principales ejes de esa política han sido exitosos: reducción de la inflación entre 2022 y 2024 de 9 a 3 por ciento; incentivos a los aumentos en el salario en buena parte del país; beneficios fiscales y en seguridad social, ampliación del programa de salud y reducción en el costo de las medicinas; el plan de infraestructura más cuantioso en 50 años que beneficia a la población y a la productividad del sector privado; disminución sensible del desempleo de más de 10 por ciento en 2020 a menos de 4 por ciento.