uténticamente jadeando, resollando, resoplando subí la calle de Victoriano Cepeda en la que yo vivía, hasta llegar a la terraza desde la que se contemplaba la, en ese entonces, pequeña pero hermosa ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila. En torno de ese mirador natural, se extiende el antiquísimo, fundacional, Barrio del Ojo de Agua.