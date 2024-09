De La Redacción

Lunes 9 de septiembre de 2024, p. 30

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó ayer al pueblo a movilizarse para condenar el golpe de Estado que se gesta contra su gobierno y a defender la democracia y la constitucionalidad del país, horas después de que informó a la ciudadanía que recibió un documento en el que se le notifica que fue despojado del fuero integral constitucional.

No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) me haya despojado del fuero constitucional , denunció el mandatario en la red social X.

Añadió que la Constitución colombiana no permite que una instancia puramente administrativa y política prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes de financiamiento de campaña sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección efectuada en 2022.

El mandatario señaló que con votos de enemigos políticos del gobernante en el CNE, y luego en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno, y así burlarse del voto popular de 2022.