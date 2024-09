Afp

Periódico La Jornada

Lunes 9 de septiembre de 2024, p. a11

Nueva York., Tan implacable en la cancha como hermético fuera de ella, Jannik Sinner se blindó a la perfección ante un reciente escándalo de dopaje para convertirse en el primer italiano en ganar el Abierto de Estados Unidos y celebrar su segundo Grand Slam después de coronarse en Australia. El número uno del ranking mundial también rompió el sueño de un campeón local al superar por 6-3, 6-4 y 7-5 a Taylor Fritz.

Este título significa mucho para mí, el último periodo en mi carrera no ha sido fácil, quiero agradecer a mi equipo por todo el apoyo. He practicado mucho para subir a este tipo de escenarios. Le dedico la victoria a mi tía, que no está bien de salud , manifestó Sinner al recibir el cetro de Abierto de Estados Unidos.

Sinner, de 23 años, ha explotado esta temporada acaparando seis títulos y escalando en junio hasta la cima del ranking de la ATP. No obstante, apenas hace unas semanas enfrentó una controversia por un supuesto dopaje.

El italiano dio positivo el 10 de marzo por clostebol, un anabolizante derivado de la testosterona y prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), durante su participación en el Masters 1000 de Indian Wells. Sinner fue sometido a una segunda prueba ocho días después y volvió a arrojar restos de la sustancia.