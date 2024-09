El esmero de Del Toro le permitió culminar como el cuarto mejor latinoamericano de la competencia por detrás de los colombianos Nairo Quintana (31) y Einer Rubio (27), así como del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post), quien fue cuarto en la general.

Además, el mexicano se colocó en el sexto puesto entre los ciclistas jóvenes de esta competencia, en la que el mejor fue el danés Mattias Skjelmose. Gracias al equipo UAE Team Emirates por todos los momentos, fue increíble esta travesía, tengo mucho qué aprender. Suerte o no, me gusta ser positivo y pensar que estoy cumpliendo mis sueños; siempre queremos más, pero esta vez no pudo ser , publicó Del Toro en redes sociales.

Roglic, campeón general

En la clasificación general final, Roglic superó por 2:36 minutos al australiano Ben O’Connor (Decathlon-AG2R-La Mondiale Team), que después de haber sido líder por 13 días se quedó con el subcampeonato. El español Enric Mas (Movistar Team) conservó el tercer puesto.

En la última prueba, Stefan Kung, de 30 años, firmó su primer triunfo de etapa en una de las grandes rondas al superar en la contrarreloj a Roglic por 31 segundos.